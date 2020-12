Barclays ser over 60 prosent oppside i oljegigant

OPPTUR: Barclays har gode utsikter for oljegiganten BP i 2021. Foto: POOL New

Barclays mener at europeiske aksjer når nye høyder neste år og at markedsoppgangen hovedsakelig vil drives av vekst i inntjening pr. aksje, spesielt for sykliske aksjer. Effektive vaksiner er hovedårsaken til det positive synet i storbankens rapport om utsiktene for 2021, melder CNBC torsdag.

Barclays ser en oppside på 63,7 prosent i oljegiganten BP, etterfulgt av 50,6 prosent i den nederlandske banken ABN Amro og det britiske teleselskapet BT Group med 47,2 prosent.

I motsatt ende ser Barclays størst nedside for Lufthansa med 46,1 prosent, mens det nederlandske betalingsselskapet Adyen og det britiske online-supermarkedet Ocado kaprer de to neste plassene med henholdsvis 34,1 og 20,5 prosent nedside.

Forventer solid BNP-vekst

Barclays ser global BNP-vekst på 5,4 prosent neste år, den skarpeste veksten siden 2010. Veksten vil smitte over på de europeiske selskapene som i snitt vil øke inntjeningen med 45 prosent fra dagens nivåer, ifølge banken.

«Sentralbanker og regjeringer har ammunisjon igjen for å opprettholde veksten, og det er en oppdemmet etterspørsel som vil føre til økt fortjeneste lengre frem i tid», skriver Emmanuel Cau, leder for europeisk aksjestrategi, i rapporten.

Cau erkjenner samtidig at de kortsiktige utsiktene fremdeles er usikre ettersom vaksinenyhetene er sprikende og at den langsiktige samfunnseffekten av pandemien fortsatt er uklar.

Barclays ser imidlertidig rom for fortsatt rotasjon vekk fra «relativt trygge havner», som obligasjoner, kontanter og defensive aksjer, og inn mot vekstmarkeder og europeiske aksjer.