Danske Bank Markets tar opp dekning på helsesaksje

Danske Bank Markets tar opp dekning på Medistim-aksjen med et kursmål over de neste tolv månedene på 270 kroner. Meglerhuset har også kjøpsanbefaling på aksjen, melder TDN Direkt.

Danske Bank mener at selskapet er i god posisjon for å fortsette inntoget i, og ekspandere i, det meglerhuset beskriver som et marked innen hjerte- og karkirurgi til fire milliarder kroner.

Ifølge analysen er Medistim den eneste leverandøren i markedet som kombinerer «transit time flow measurement« (TTFM) og «high frequency ultrasound» (HFUS). Meglerhuset tror dermed at selskapet vil kunne vokse mer enn konkurrentene.

Medistim-aksjen har steget 17,19 prosent så langt i år til 225 kroner.