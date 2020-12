Wharton-professor tror 2021 blir «et veldig godt år» for aksjer

Wharton-professor Jeremy Siegel tror det amerikanske aksjemarkedet vil fortsette den positive utviklingen i 2021, skriver CNBC. Siegel tror spesielt at tre faktorer vil sørge for at aksjer fortsetter oppover:

Sunn pengemengde

Vaksinenyheter

Bedre enn forventede valgresultater

– På alle disse tre frontene har vi positive krefter for markedet som vil føre til at 2021 blir et veldig godt år, forklarte Siegel til CNBC i et intervju fredag.

Siegel sier at rentenivået over hele verden nær 0 prosent gjør risikofylte eiendeler som aksjer til et overbevisende alternativ for investorer.

– Med rentene på rekordlave nivåer kan du ikke slå aksjer, sa professoren.

Fredag stengte alle de toneangivende indeksene på Wall Street opp. Den brede S&P-500 steg 0,24 prosent til 3.638,35. Dow Jones stengte opp 0,13 prosent til 29.910,37. Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,92 prosent til 12.205,85 og ny all-time high for 2. dag på rad.