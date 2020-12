Mener markedet er blitt sårbart for negative nyheter

Gode vaksinenyheter de siste ukene har styrket Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsens tro på at inntjeningen i bedriftene vil hente seg mer inn til neste år.

«Lave renter, et velfungerende finanssystem, men først og fremst svært generøse offentlige overføringer under krisen vil da sørge for at etterspørselen etter de tjenestene vi ikke har fått lov eller turt å bruke tar seg opp. Det økonomiske oppsvinget vil da ligne veldig på det utskjelte V-formede scenarioet bare naive optimister turte å håpe på da den første bølgen rammet oss i vår», skriver Bruce og Bernhardsen i et nyhetsbrev.

Duoen trekker frem at undersøkelser av investorsentimentet tyder på kraftig skift i positiv retning, hvilket vil gjøre markedet mer sårbart for dårlige nyheter, eller fravær av gode nyheter.

«I det kommende sykliske oppsvinget venter vi en oppgang i lange renter – mye fordi bedre utsikter rettferdiggjør en raskere renteoppgang og avvikling av de ekstraordinære tiltakene som QE», skriver strategene.

Ifølge Bruce og Bernharden var rentefallet en viktig årsak til at aksjemarkedet har hentet seg sterkt inn etter nedturen i vår.

«En viss oppgang i de lange rentene vil kunne bremse oppgangen i aksjemarkedet neste år, men neppe stoppe den», heter det i nyhetsbrevet.