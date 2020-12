De toneangivende amerikanske børsene har kommet seg kraftig etter coronasmellen i mars og november ligger an til å bli en svært sterk måned. Så langt i år er Dow Jones opp 4,81 prosent, Nasdaq har lagt på seg 36,03 prosent og S&P 500 har steget 12,62 prosent.

Investeringsstrategen Jeff Saut i Capital Wealth Planning mener at S&P 500-indeksen skal videre opp og bikke 4.000 før årsskiftet. Det tilsvarer en økning på 10 prosent fra dagens nivå og en vekst på 83 prosent siden laveste nivå 23. mars.

«Inntjeningen kommer til å fortsette og bli mye bedre enn de fleste tror», uttalte strategen til CNBCs «Trading Nation» i forrige uke.

Saut driver også markedsanalyse-selskapet Saut Strategy og mener mange individuelle investorer er livredde. «Flere sitter på for store kontantbeholdninger i det mest forhatte bull-markedet noen gang», la han til.

Ser historiske likhetstrekk

Saut ser flere likhetstrekk om S&P 500s solide oppgang med oppturene mellom 1949 og 1966, samt fra 1982 til 2000, der den siste perioden inkluderer 1987-krasjet.

«Det var interessant når markedet falt så mye som det gjorde tidligere i år. Da kom bjørnene ut og sa at vi var i et bear-marked. De vet tydeligvis ikke hva et sekulært bull-marked er», uttalte han.

Strategen, som har vært på Wall Street i mer enn fem tiår, legger til at han tror det er gass igjen i markedet i minst fire år til, og at den største risikoen for et markant fall vil være en større geopolitisk hendelse.