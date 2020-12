Meglerhus tar opp dekning på lakseselskap - ser over 50 prosent oppside

Meglerhuset ABG Sundal Collier tar opp dekning av Ice Fish Farm med en kjøpsanbefaling og kursmål 74 kroner pr. aksje, fremgår det av analyse mandag, melder TDN Direkt.

Den siste måneden er aksjen opp 23,0 prosent til 48,0 kroner og med et kursmål på 74 kroner tilsvarer det en oppside på 54 prosent.

ABG peker på at oppdrettsselskapet har oppnådd et driftsresultat på 17,7 kroner pr. kilo de siste to årene, som er godt over sammenlignbare selskaper med 15,4 kroner pr kilo. Resultatet er drevet av prispremien i markedet og kostnaden pr. kilo er godt over industristandarden i Norge.

Meglerhuset venter at kostnadene vil vil synke når volumet øker og ABG spår et volum på 15.500 tonn i 2022, sammenlignet 4.000 tonn i 2019, ifølge TDN Direkt.

«Selskapet handles til 20-30 prosent rabatt mot sammenlignbare selskaper på 2022-estimater, da selskapet bør være på volumer mer likt dagens lisenskapasitet. Vi mener denne rabatten er grunnløs og forventer at markedet gradvis vil prise inn selskapets potensiale hvis det leverer på uttalte vekstambisjoner og fortsetter å rapportere marginer over sammenlignbare selskaper», skriver meglerhuset.