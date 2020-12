Analysesjef: – Det er en ekstrem grådighet i aksjemarkedet

Mandag står hovedindeksen på Oslo Børs i 940,42 poeng, kun noen få punkter unna rekordnoteringen på 949,01 poeng. Det betyr også at de siste dagenes børsoppgang har sørget for at avkastningen hittil i år har blitt positiv for første gang siden februar.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities synes det er overraskende at Oslo Børs snuser på en ny rekordnotering ved inngangen til desember når globalt BNP ligger an til å falle fem prosent i år, og vi har en oljepris på 40-tallet.

Han mener børsen er dyr, men samtidig er desember og januar ofte veldig gode måneder å være eksponert i aksjemarkedet. Norne Securities tror på ny en ny rekordnotering i desember, men i det korte bilde ser børsene litt overkjøpte ut.

Ekstrem grådighet

«CNNs barometer for frykt og grådighet i aksjemarkedet peker nå mot «ekstrem grådighet», etter at indeksen har hoppet 30 poeng siste uke. «Ekstrem grådighet» har vi ikke sett siden coronautbruddet i februar», skriver Slyngstadli.

Analysesjefen synes makrotallene vi har sett den siste tiden har vært overraskende gode. Nedstengninger i svært mange land påvirker tjenestesektoren og konsumenttilliten, men ikke mer enn ventet.

«Amerikanske tall og asiatiske tall er stort sett bedre enn ventet, og industrien og vareproduksjonen, samt detaljhandelen er sterk i stort sett alle verdenshjørner», avslutter Slyngstadli.