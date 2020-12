Winklevoss-tvillingene spår Bitcoin-pris på 500.000 dollar

NY REKORD: Mandag var Bitcoin over 20.000 dollar for første gang.

Bitcoin og andre kryptovalutaer har historisk vært svært volatile. I 2017 opplevde kryptovalutaene stor oppgang, før prisene falt markant, og har siden svingt kraftig.

I løpet av helgen steg Bitcoin-kursen kraftig, og var mandag på et tidspunkt over 20.000 dollar for første gang. Siste notering ifølge Infront er 19.590 dollar.

Tyler og Cameron Winklevoss, tidligere olympiske roere og grunnleggere av kryptoplattformen Gemini, uttalte til CNBC mandag at de har enorm tro på Bitcoin de kommende årene.

– Vi tror Bitcoin vil være den eiendelen som har best avkastning i det nåværende tiåret, sa Tyler Winklevoss.

Hittil i år har Bitcoin-prisen steget mer enn 150 prosent.

– Bitcoin er den eiendelen med størst avkastning hittil i år, selv i forhold til aksjer, la han til.

Gull 2.0

Tvillingene sa at gull historisk har vært den klassiske «hedgen», men anser bitcoin som «gull 2.0».

– Vår tanke er at Bitcoin er gull 2.0 og at det vil utfordre gull. Hvis det gjør det, må det ha en markedsverdi på 9 billioner dollar. Så vi tror bitcoin en dag kan prises til 500.000 dollar per bitcoin. Så på 18.000 dollar per bitcoin sier vi hold, eller hvis du ikke eier noen er det en kjøpsmulighet, fordi vi tror det er en 25-ganger herfra, forklarte Tyler til CNBC.

– Jeg tror mange begynner å innse at bitcoin virkelig er det beste forsvaret. Jeg tror ikke det er en ressurs i universet som troverdig kan tilby den slags potensial og beskytte mot inflasjon.