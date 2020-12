Pareto Securities ber investorer satse på følgende ti aksjer

Positive vaksinenyheter og et fornyet fokus på verdiaksjer bidro til at Paretoporteføljen klatret hele 18,1 prosent i november mens Oslo Børs gikk opp 14,6 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 11,2 prosent hittil i år mens referanseindeksen OSEBX er tilnærmet flat.

– Oslo Børs tok et kraftig rykk i november og vi gjorde det bedre enn indeks, sier Karl Oscar Strøm, partner i Pareto Securities, til Finansavisen.

I løpet av november gikk Pareto på en smell med Pexip som falt 11,5 prosent samtidig som meglerhuset traff meget bra med Elkem , BW LPG og Aker som kunne vise til kursoppganger på henholdsvis 41,4 prosent, 40,2 prosent og 35,1 prosent.

Stokker om i porteføljen

Nå blir det foretatt flere endringer. Pareto Securities kvitter seg med Aker, Elkem og Kongsberg Gruppen mens Gjensidige , Norske Skog og Subsea 7 kommer inn.

– Aker og Elkem gikk mye i november og de tas nå ut av porteføljen. Når det gjelder BW LPG så fortsetter ratene å stige, så der ser vi ytterligere oppside på kort sikt, sier Strøm.

I desember velger Pareto Securities blant annet å satse på Norske Skog. Tallknuserne trekker frem selskapets vekstmuligheter og inntjening som mulige triggere.

Nøkkelen til suksess

En mulig kurstrigger i Subsea 7 er selskapet eksponering mot offshore vind. Pareto Securities mener selskapet kan vokse relativt kapitallett ved å konvertere eksisterende utstyr.

– Vår analytiker venter inntekter på over én milliard dollar innenfor området offshore vind, og da begynner det å bli stort. Selskapet har evnen til å vokse, på en kostnadseffektiv måte, i de markedene det er vekst, og det er nøkkelen til suksess, sier Strøm til Finansavisen.

Godt driv i markedet

Karl Oscar Strøm lar seg ikke skremme av den siste månedens børsoppgang. Han venter en god avslutning på 2020.

– November endte med rally i flere store aksjer, men jeg tror ikke veien videre opp for de sykliske aksjene på Oslo Børs blir like lett. Det er uansett et godt driv i markedet så jeg tror ikke vi får en dårlig avslutning på børsåret 2020, avslutter Strøm.