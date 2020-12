Allianz-økonom: – Sentralbanker og vaksine er ikke nok til å redde investorene

Investorene hadde mye å være takknemlige for forrige uke, spesielt med tanke på hvordan aksjemarkedet oppførte seg i møte med økende covid-19-tilfeller.

Mohamed El-Erian, president for Queens College University of Cambridge og økonomisk rådgiver for Allianz, er ikke så sikker på at rallyet vi har sett vedvarer. Han forstår at markedet omfavner vaksinenyhetene, men er likevel skeptisk til euforien.

– Vi har fortsatt en ganske humpete reise igjen, og jeg mistenker at vi dessverre vil se at noen selskaper kommer under stort press de neste månedene, sier han i et intervju med Yahoo Finance.

Skummelt scenario

El-Erian påpeker at investorer tar risiko og ser gode grunner til å støtte det, spesielt fordi Federal Reserve forblir en støtte for markedet. I tillegg sørger vaksinenyhetene for at vi endelig ser en slutt på pandemien.

– Så lenge vi ser at det er en vaksine, og så lenge vi tror at sentralbankene vil minimere all skade på markedet, vil folk strekke seg for å få mer avkastning, forklarte han.

Men han advarer om at det er et problem sentralbankene og vaksiner ikke kan løse: konkurser. Og El-Erian mener de er på vei.

– Jeg sier til investorene at de må være forsiktig. Når du strekker deg etter mer avkastning, tar du mer risiko. Og det er ikke noe sentralbankene kan redde deg fra.

El-Erian påpekte også mangelen på kobling mellom aksjemarkedet og det som skjer i den virkelige verden. Han mener at gapet mellom Main Street og Wall Street er veldig, veldig stort, og at det øker.

– Investorene bør bekymre seg for å bli straffet for tidligere feil, hvis ikke økonomien bedrer seg raskt, sier han.