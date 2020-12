Forvalter har ståltro på 3 energiaksjer

Flere av de tradisjonelle energiaksjene har fått merke pandemien og nedstengningen hardt, spesielt innen olje og gassektoren. Vaksinehåp, styrket oljepris de seneste ukene og økt tro på et styrket reiseliv fremover sørger likevel for færre mørker skyer i horisonten for oljegiganter som BP og Exxon. Det gjenspeiles i S&P 500s energisektor som steg 27,5 prosent forrige uke.

Oppsvinget gjør at Lewis Altfest, adm. direktør i Altfest Personal Wealth Management, har fått øynene opp for sektoren. Han ble intervjuet av MarketWatch på mandag og uttalte at investorer kan få en avkastning på 50 prosent over de neste fem årene hvis de investerer i tradisjonelle energiaksjer.

Altfests selskap forvalter rundt 1,4 milliarder dollar for private investorer og ble grunnlagt i 1983.

Vekstanslaget blekner imidlertidig mot flere grønne selskaper, som har steget enormt under pandemien. I tillegg ligger S&P 500s energisektor på jumboplass i FactSets oversikt over sektorutviklingen så langt i år med en nedgang på 36,5 prosent. Til sammenligning topper informasjonsteknologi listen med en avkastning på 33,7 prosent.

Anbefaler tre aksjer

Altfest trekker uansett frem tre oljeselskaper, som tradisjonelt sett har utbetalt solide utbytter:

Den første aksjen er BP, som er ned 48,17 prosent i år. Forvalteren mener aksjen har potensiale på grunn av den sterke balansen, at det har kappet kostnader og solgt eiendeler, i tillegg til en utbyttegrad på 6 prosent.

Exxon har sunket 45,36 prosent i år, men har ikke kuttet i utbyttet, som ligger på 8,66 prosent. Altfest mener selskapet drar nytte av lave innsatsfaktorer på grunn av størrelsen, og at det ikke vil kutte i utbyttene fremover.

Den tredje aksjen er Chevron, som er ned 27,66 prosent i år. Selskapet ligger an til å betale utbytte tilsvarende 6,4 prosent og Altfest peker på at det er en integrert produsent med lav gjeldsbelastning.

I tillegg trakk Altfest frem ETFen Energy Select SPDR, som inneholder 26 produsenter av olje og gass. ETFen steg 9 prosent forrige uke, men er ned 35 prosent så langt i 2020.