– Tesla er ikke bare overpriset, den er av hengslene

Tesla-aksjen er opp med nesten 600 prosent hittil i år, og overgår Warren Buffetts Berkshire Hathaway med en verdsettelse på 555 milliarder dollar.

Ikke alle er like optimistiske om selskapets fremtid. Bradford Cornell fra Cornell Capital Group, et investeringsselskap med hovedkontor i Sør-California, er blant de som har «shortet» aksjen, og ser betydelig nedside fra dagens nivåer på 581 dollar.

– Aksjen har allerede nådd latterlig hastighet, skrev Cornell i et innlegg mandag, ifølge Marketwatch.

– Tesla har aldri vært en aksje som er handlet på grunnleggende verdier, men den har blitt så skilt fra den underliggende økonomien at den nå eksisterer i en slags mystisk sone.

Cornell pekte på to hendelser - Teslas inkludering i S&P 500, og aksjesplitten, som drivende faktorer for den eksplosive veksten i år.

– Tesla la på seg rundt 250 milliarder dollar, mer enn den totale markedsverdien til alle bortsett fra en håndfull amerikanske selskaper, etter to kunngjøringer som ikke hadde noe å gjøre med selskapets evne til å lønnsomt produsere, selge og servicebiler, sa han.

Tre scenarier

Investeringsselskapet har analysert tre verdsettelsesscenarier: et nøytralt, et pessimistisk og et optimistisk.

Det nøytrale scenariet gir mulighet for fortsatt rask vekst og bransjeledende driftsmarginer. Hvis det skjer, ser Cornell en aksjekurs på 144,71 dollar, som Cornell sier «representerer et av de største gapene jeg noensinne har sett for et stort børsnotert selskap».

Det optimistiske scenariet forutsetter raskere enn forventet vekst og enestående marginer, ifølge selskapet. I det tilfellet setter Cornell kursmål på 300 dollar.

I det pessimistiske scenariet ser selskapet en nedside på mer enn 500 dollar, og setter kursmålet på 72,71 dollar.

– Kort sagt antyder analysen at Tesla ikke bare er overvurdert, den er av hengslene, sier Cornell.