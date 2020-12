dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading peker det mot en forsiktig nedgang på Oslo Børs. OBXZ0 faller 0,3 prosent i 7.15-tiden, ifølge handelsplattformen.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1]%.

Av førhandelen i London, på FTSE 100, går det mot en nedgang på 0,4 prosent. DAX-indeksen i Tyskland faller 0,3 prosent. Alle de tre ledende indeksene på Wall Street faller i futures-handelen med 0,1-0,4 prosent drøyt 8 timer før åpning.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,1 prosent, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,3 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger smått 0,03 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.

Australia leverte en økning i BNP på 3,3 prosent sammenlignet med forrige kvartal i september, ifølge tall fra Australian Bureau of Statistics onsdag. Det var langt over estimatet på 2,6 prosent økonomer i Reuters hadde sett for seg, og fulgte etter et 7 prosents fall fra andre kvartal.

Olje

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,5 prosent til 47 dollar fatet, og WTI-oljen synker 0,7 prosent til 44,09 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 47,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljelagrene i USA steg med 4,1 millioner fat i forrige uke. Det var langt over ventede 2,4 millioner fat, ifølge Reuters estimater.

I tillegg har detaljer fra OPEC+-møtet blitt utsatt fra tirsdag til torsdag. Tidligere i år har oljekartellet foreslått å fortsette produksjonskuttene på 7,7 millioner fat per dag lengre enn til januar. Nå er spørsmålet om produksjonskuttene i tillegg skal økes.

– Risikoen for at OPEC-alliansen ikke finner en løsning er høy, sier en ANZ-analytiker i et notat onsdag.

ANZ anslår at overskuddet av olje i markedet kan være så høyt som 1,5 til 3 millioner fat per dag i første halvdel av 2021 – dersom OPEC ikke utvider kuttene.

Wall Street

Det ble en god handelsdag på New York-børsen tirsdag, og alle de toneangivende indeksene stengte til rekordnoteringer. Den brede S&P-500 steg 1,13 prosent til 3.662,41. Dow Jones stengte opp 0,62 prosent til 29.823,52. Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,28 prosent til 12.355,11.

Nå ser det ut til at USA og Saudi-Arabia kan gå mot kaldfront, noe som vil påvirke oljepris og markedene ellers.

Zoom Video Communications-aksjen har hatt et eventyrlig år på børs etter pandemien kom. Både møter og sosiale sammenkomster gjøres nå digitalt – og her er Zoom en av de største på markedet.

Mandag levere selskapet tall for tredje kvartal, som viste en økning i omsetning på hele 367 prosent fra fjoråret. Til tross for tallene falt aksjen kraftig i førhandelen som følge av svak bruttomargin. Aksjen endte ned hele 15,06 prosent. Hittil i år er aksjen imidlertid opp hele 490 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte opp 0,49 prosent til 934,91 poeng tirsdag, og det er ikke langt opp til all-time high fra 17. januar på 946,43 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,7 milliarder kroner.

Til topps på Oslo Børs tirsdag gikk Aega, opp 22,65 prosent til 4,44 kroner. Selskapet økte driftsinntektene fra 77.000 til 278.100 euro i tredje kvartal. Solaksjen er opp 270 prosent hittil i år, og har mer enn doblet seg på en uke.

For Axxis Geo Solutions kom resultat etter skatt inn på 3,4 millioner dollar i tredje kvartal, opp fra et negativt resultat på 3,63 millioner i samme kvartal foregående år. Men selskapet skriver i rapporten at det må ta tak gjeldssituasjon og forbedre balansen gjennom en kapitalrestrukturering. Derfor hjelper den positive snuoperasjonen på bunnlinjen lite. Aksjen sank 27,18 prosent til 0,55 kroner.

Dette skjer i dag

GENERALFORSAMLINGER

- AEGA (ekstra) (kl 18.00), Telia (ekstra)

PRESENTASJONER

- ANDF: Kvartalspresentasjon 8.00

EKSKLUSIVE UTBYTTE

- FLNG (USD 0,1), MULTI (NOK 2,0)

MAKROSTATISTIKK

- Australia: BNP 3.kv 1.30

- Tyskland: detaljhandel oktober 8.00

- EMU: arbeidsledighet oktober 11.00

- EMU: PPI oktober 11.00

- USA: ADP privat sysselsetting november 14.15

SENTRALBANKER

- FED: Beige Book 20.00

ANNET

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30