CNBCs frittalende programleder Jim Cramer presenterte denne uken et bull-case i programmet hans «Mad Money». Der trakk han frem FAANG-aksjene som attraktive kandidater, til tross for at flere analytikere tar til orde for å flytte investeringene fra store teknologiaksjer over til verdiaksjer.

«Jeg er så lei av å høre at det er tid til å rotere inn i små selskaper, olje eller sykliske verdiaksjer. FAANG-aksjene bryr seg ikke om hvem som sitter i Det hvite hus eller når vi blir vaksinert», sier han i programmet.

November ble en sterk måned for de tre største indeksene Dow Jones, Nasdaq og S&P 500, men flere mindre selskaper gjorde det også godt. Det gjenspeiles blant annet i small-cap-indeksen Russell 2000, som steg rundt 18 prosent forrige måned.

Teknologitunge Nasdaq har steget 13,23 prosent den siste måneden og er opp 37,70 prosent så langt i år. Oppgangen skyldes i stor grad flere av FAANG-aksjene som inkluderer Facebook (opp 8,91 prosent den siste måneden), Apple (+9,36 prosent), Amazon (+4,34 prosent), Netflix (+6,06 prosent) og Alphabet (+11,09 prosent).

«La oss huske hva som faktisk tok oss til rekordnivået i første omgang, fordi disse aksjene er fortsatt de beste i gamet», påpeker Cramer.