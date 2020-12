Gir 10 millioner til medisinstudiet

Det familieeide selskapet Folke Hermansen AS gir 10 millioner kroner i gave til Universitetet i Stavanger til etablering av medisinutdanning.

– Et medisinstudium i vår region vil være en styrke for både UiS og for alle som bor i regionen, samtidig som det bidrar til å sikre fremtidig kompetanse til og utvikling ved Stavanger universitetssykehus, sier Yuhong Jin Hermansen, administrerende direktør i Folke Hermansen AS.

Folke Hermansen AS er morselskapet til DSD AS som investerer innen maritim og marin, mobilitet, reiseliv og helserelatert teknologi.

– Denne donasjonen er en fortsettelse av det engasjementet som Folke hadde for både sykehuset og universitetet i byen vår. Samtidig ønsker hele konsernet å bidra til raskere regional utvikling av grønn, smart og nyskapende teknologi innenfor helse og omsorg, et viktig område når befolkningen lever stadig lengre, sier Yuhong Jin Hermansen.

Folke Hermansen donerte i 2002 fire millioner kroner til et professorat i informatikk til Høgskolen i Stavanger. Kort tid før han gikk bort i 2006 opprettet han et fond på 50 millioner kroner til kreftforskning ved Stavanger universitetssykehus. Sammen med svært mange gavegivere gjennom 14 år har fondet frem til 2020 gitt over 40 millioner kroner til flere prosjekter.

Finansieringsbehovet til oppstartsfasen av studiet er på 84 millioner kroner. Med denne gaven og gaven fra Sparebankstiftelsen SR-bank har UiS mottatt donasjoner på 50 millioner kroner.