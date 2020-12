Ryanair vurderer kjempeordre på 737 MAX

Lavkostselskapet Ryanair vurderer å legge inn en ny stor ordre på 737 MAX-fly, melder Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået har Ryanair forhandlet med Boeing i flere måneder om å utøve en opsjon for å bestille ytterligere 75 fly. Den totale ordren vil da bli på 210 fly.

Ifølge Reuters har hver 737 MAX en listepris på rundt 125 millioner dollar, noe som betyr at en bestilling på 75 fly er verdt opptil ni milliarder dollar. Det er riktignok vanlig med betydelige rabatter ved så store ordre. Nyhetsbyrået skriver at Ryanair kan få en rabatt så stor som to tredjedeler for at Boeing skal klare å få fart på 737 MAX-programmet igjen.

Luftfartsmyndigheter har nå begynt å klarere flytypen etter at det har stått parkert i nærmere 20 måneder, etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker.

Boeing skal også være i forhandlinger med andre flyselskaper som Southwest og Delta.

Boeing-aksjen stiger 3,70 prosent på Wall Street onsdag kveld.