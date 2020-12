Boeing-opptur på blandet Wall Street

Etter å ha hentet seg inn utover dagen endte det til slutt blandet på Wall Street onsdag. To av de tre toneangivende indeksene steg.

Onsdag ble det klart at Senatets majoritetsleder Mitch McConell avviste et forslag om en stimulansepakke på 908 milliarder dollar. Nyheter om denne stimulansepakken bidro til å løfte markedet tirsdag.

Speaker Nancy Pelosi og minoritetsleder Chuck Schumer sa i en felles uttalelse onsdag at pakken som ble annonsert tirsdag bør brukes som «grunnlag for umiddelbare topartsforhandlinger», ifølge CNBC.

- Potensialet for finanspolitisk stimulans under overgangsperioden til en ny administrasjon ser ut til å øke, men enhver pakke som vil bli vurdert vil trolig være betydelig mindre enn 1.000 milliarder dollar, slik det ble snakket om før valget, sa markedsstrateg Yousef Abbasi i StoneX til CNBC.

Ellers ble markedet tynget av at påtroppende president Joe Biden uttalte til New York Times at han ikke hadde planer om å ta umiddelbare grep mot tollene som Trump-administrasjonen har innført mot Kina.

Videre viste ferske tall onsdag at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 307.000 personer i november, ifølge en undersøkelse fra ADP Employer Services.

På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 410.000 personer, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 0,20 prosent til 29.884,78.

22 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Boeing som steg 5,06 prosent etter nyheter om at Ryanair vurderer å legge inn en ordre på opptil 75 737 MAX-fly.

Chevron steg 2,79 prosent på stigende oljepris.

Goldman Sachs steg 2,38 prosent, mens JPMorgan steg 1,92 prosent.

Taperen ble Salesforce som falt hele 8,55 prosent etter at selskapet kunngjorde at de ville kjøpe Slack for 27,7 milliarder dollar. I etterkant av nyheten kuttet UBS kursmålet på Salesforce-aksjen fra 325 til 300 dollar, ifølge Marketwatch.

Nasdaq falt 0,05 prosent til 12.349,37.

Amazon falt 0,51 prosent, mens Netflix falt forsiktige 0,24 prosent.

Tesla falt 2,73 prosent etter at Elon Musk skrev en internmail til ansatte hvor han advarte mot sårbarhet i selskapets aksje.

Nikola fikk en liten revansj etter siste dagers krakk, og steg 5,47 prosent.

S&P 500 steg 0,18 prosent til 3.668,99, og dermed ny all-time high.

På vinnerlisten finner vi blant annet cruiserederiet Carnival som steg 4,94 prosent.

Høyt på taperlisten endte Whirlpool som falt 5,19 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 1,16 prosent til 21,01.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,69 prosent til 48,22 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,55 prosent til 45,24 dollar per fat.

Gullprisen er opp 0,69 prosent til 1.831,50 dollar per unse.

Bitcoin-prisen er opp 0,37 prosent til 19.159 dollar.