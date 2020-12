De heteste aksjene på Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 14,6 prosent i november, og vi har dermed lagt bak oss den beste måneden for OSEBX-indeksen siden mai 2009. Oppgangen ble ledet an av en kraftig rekyl for sykliske- og verdiaksjer med olje i spiss.

DNB Markets melder at de mest handlede aksjene, basert på antall transaksjoner i nett- og mobilbanken til DNB, var REC , Norwegian Air Shuttle , Kongsberg Automotive , SAS og NEL .

Momentumet i markedet er sterkt. Samtidig understreker DNB Markets at flere av de viktigste stemningsindikatorene er på høye nivåer.

«Det taler for at markedet er i overkjøpt territorium i det korte bildet. Det er duket for en spennende sluttspurt på aksjeåret 2020», skriver DNB Markets i en oppdatering.