Fiducia Ltd., et selskap relatert til primærinnsidere Niels G. Stolt-Nielsen, styreleder i Fiducia Ltd., og adm. direktør i Stolt-Nielsen Limited, samt Jacob B. Stolt-Nielsen, direktør i Fiducia og direktør i Stolt-Nielsen Limited, har kjøpt 100.000 aksjer i Stolt-Nielsen Limited til gjennomsnittskurs 95,10 kroner pr. aksje.

Etter transaksjonen eier Fiducia Ltd. drøyt 30 millioner aksjer i Stolt-Nielsen Limited.