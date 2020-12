Hedgefondforvalter reduserer short-posisjonen i Tesla

Jim Chanos har gjennom flere år vært en guru innenfor shortsalg av aksjer, og er grunnleggeren av Kynikos Associates, et New York-basert selskap som spesialiserer seg på shortsalg.

Milliardæren har hatt en short-posisjon i Tesla-aksjen siden 2016, men reduserer nå posisjonen etter at Tesla skal inn på S&P 500-indeksen 21. desember.

«Selskapet er åpenbart ikke verdsatt som et bilselskap, det er vurdert utifra Elon Musk. Han er grunnen til at folk kjøper aksjen», uttaler Chanos i et intervju med Bloomberg News.

Hedgefondforvalteren sa ikke hvor mye han har redusert posisjonen med.

Ellevill oppgang og kritikk

Tesla-aksjen har hatt en ellevill oppgang så langt i år, og er foreløpig opp 4,5 prosent torsdag. Oppgangen har resultert i et tap på 1,33 milliarder dollar for de som har shortet aksjen, ifølge finansielle analytikere fra S3 Partners.

Short-posisjonene i Tesla beløper seg til 27,34 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 6,35 prosent av de utstedte aksjene, ifølge S3, melder Reuters.

Chanos har tidligere kommet med krass kritikk av Tesla og i juli uttalte han i et intervju med The Financial Times at «Elon Musk har et personlig håp og en drøm om et bullish-marked».

Han mente også den gangen at «Tesla har en kultur for bedrag og det gjenspeiler seg i regnskapet deres».