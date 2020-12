Mot nedgang fra start på Oslo Børs

TALL: Adm. direktør Jacob Schram og Norwegian legger frem trafikktall for november i dag.

TALL: Adm. direktør Jacob Schram og Norwegian legger frem trafikktall for november i dag. Foto: Iván Kverme

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,14 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,6] prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 1,64 prosent til 49,62 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,69 prosent til 46,41 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Torsdag kveld ble det kjent at Opec+ har kommet til enighet om en økning i oljeproduksjonen fra januar med 500.000 fat pr. dag.

Økningen betyr at organisasjonen vil gå over til å kutte produksjonen med 7,2 millioner fat per dag, eller 7 prosent av den globale etterspørselen fra januar, sammenlignet med nåværende kutt på 7,7 millioner fat pr. dag.

– 500.000 fat pr. dag er ikke det marerittsscenariet markedet fryktet, men det er ikke det som ble forventet for flere uker siden, skriver analytiker Paola Rodriguez Masiu i Rystad Energy i et notat.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,07 prosent, og CSI 300 er ned 0,02 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger derimot 0,20 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,28 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,50 prosent.

Wall Street

Det ble en blandet dag på New York-børsen torsdag, og to av de tre største indeksene endte opp.

Den brede S&P-500 falt marginale 0,06 prosent til 3.666,74.

Dow Jones stengte opp 0,29 prosent til 29.970,50.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,23 prosent til 12.377,18.

Tesla steg nye 4,32 prosent til 593,38 dollar pr. aksje, som tilsvarer ny rekordnotering for selskapet. Forrige rekord ble satt 27. november. Da var sluttkursen 585 dollar pr, aksje.

Oppgangen kommer etter at meglerhuset Goldman Sachs oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og satte et kursmål på 780 dollar, opp fra 455 dollar.

På makrosiden søkte 712.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 28. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette var 75.000 færre enn uken før. På forhånd var konsensus et antall på 775.000 førstegangssøkere.

Fredag ettermiddag tikker det inn flere viktige makrotall fra USA, som arbeidsmarkedsrapporten, handelsbalansen og industriordre.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte ned torsdag, tross oppgang i åpningshandelen. Hovedindeksen endte ned 0,1 prosent til 927,09 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 4,67 milliarder kroner.

Det var god fart i både SAS og Norwegian , som steg henholdsvis 8,6 og 7,2 prosent til 1,76 og 0,36 kroner.

Norwegian legger frem trafikktallene for november i dag.

Targovax suste også videre etter onsdagens kraftige oppgang etter oppløftende resultater i studien med pasienter med aggressiv føflekkreft, med 6,3 prosents kursoppgang til 9,50 kroner.

Solenergiselskapet Aega ramlet imidlertid tilbake etter heftige oppganger på 17 og 23 prosent onsdag og tirsdag. Torsdag endte aksjen ned 19,2 prosent til 4,20 kroner. Før ukens oppganger hadde aksjen doblet seg på en måned.

Dette skjer i dag - fredag

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak oktober, kl. 08.00

India: Rentebeslutning, kl. 07.15

Sverige: Investeringsundersøkelse, kl. 09.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport november, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse november, kl. 14.30

USA: Industriordrer oktober, kl. 16.00

Annet:

Veidekke: Ekskl. utbytte

Norwegian: Trafikktall november, kl. 08:00

Endúr: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 11.00

Hofseth BioCare: Ekstraordinær generalforsamling, Ålesund, kl. 13.00

SalMar: Ekstraordinær generalforsamling, Trondheim, kl. 13.00

Siem Industries: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00