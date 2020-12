NEDSIDE: To meglerhus ser nedside for SAS og adm. direktør Rickard Gustafson.

NEDSIDE: To meglerhus ser nedside for SAS og adm. direktør Rickard Gustafson. Foto: CLAUDIO BRESCIANI

Meglerhusene DNB Markets og Sparebank 1 Markets ser nedsiderisiko for SAS-aksjen etter selskapet presenterte rapporten for fjerde kvartal torsdag, ifølge analyser fra meglerhusene fredag, melder TDN Direkt.

Sparebank 1 Markets mener at omsetningen ikke vil returnere til nivåene i 2019 i deres estimatperiode, og det mener at risk/reward for aksjen er uattraktiv.

«Konkurransen vil mest sannsynlig være sterk, grunnet de fleste flyselskapene allerede har sikret finansiering og at det europeiske markedet er fragmentert», skriver Sparebank 1 Markets.

Meglerhuset senker kursmålet på flyaksjen til 1,3 svenske kroner, fra tidligere 1,5, og gjentar en salgsanbefaling.

DNB Markets venter tøft marked

DNB Markets fokuserer på markedet for luftfarten og forventer at bransjen fortsatt vil få det tøft fremover, til tross for positive vaksinenyheter. Meglerhuset tror heller ikke at SAS´ resultat vil returnere til pluss før tidligst 2022.

Meglerhuset har en salgsanbefaling, og setter kursmålet til 1 svensk krone.

SAS-aksjen er ned 65,74 prosent for året til 1,650 kroner.