Joyce Chang, leder for global analyse ved JP Morgan. Foto: Bloomberg

JP Morgan-analytikeren Joyce Chang mener at investorene har oversett de fremvoksende markedene i 2020, med unntak av Kina og India, siden de stort sett strømmet mot sikkerhet. Hun spår at det vil endre seg til neste år.

«Jeg tror de fremvoksende markedene er veldig nedprioritert i forhold til markedene der det har vært rally den siste tiden», sier Joyce Chang, leder for global analyse ved JP Morgan, til CNBCs «Street Signs Asia».

Chang legger til at banken er nøytrale i forhold til Kina, men at den har endret til et positivt syn på resten av de fremvoksende markedene, der verdsettelsen er attraktiv. Mer spesifikt ser Chang muligheter i Brasil, Indonesia, Sør-Korea og Thailand. På sektornivå trekker hun frem aksjer innen underholdning og fritid som attraktive kandidater.

Tosifret gevinst

Analytikeren mener at de fremvoksende markedene vil overgå de tradisjonelle markedene neste år, og trekker frem at investorene historisk sett har plassert 9 prosent av porteføljen i vekstmarkeder. For tiden er allokeringen rundt 7 prosent, mener hun.

Chang mener at de fremvoksende markedene vil kunne se tosifrede gevinster på opptil 20 prosent neste år.

Obligasjoner inngår også i det positive synet og analytikeren mener at analytikerne kan få inntil 5-6 prosent avkastning. Det er relativt bra med tanke på det lave rentenivået i de etablerte markedene.