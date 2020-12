Satset hele familieformuen da bitcoin stod i 900 dollar - spår kryptoen i 200.000 i 2022

Bitcoin er blitt et hett tema igjen etter en vanvittig kursutvikling den siste tiden. Kryptovalutaen satte mandag ny bestenotering noen gang til 19.915,14 dollar og er opp 162 prosent det siste året. Oppgangen nyter familien Taihuttu spesielt godt av.

Familien på fem satte hele familieformuen på bitcoin tilbake i 2017, da kryptovalutaen ble handlet til 900 dollar. De solgte alt de eide for å investere og for å reise verden rundt.

CNBC snakket med familien i starten av 2017 og nesten fire år og 40 land senere har familien fortsatt ikke tradisjonelle bankkontoer, hus og svært få personlige eiendeler. Alle midlene er fortsatt bundet opp i bitcoin.

«Vi gikk inn i bitcoin for å endre livene våre», uttaler den 42 år gamle faren Didi Taihuttu i et intervju med CNBC.

Han legger til at familien investerte enda mer under duppen i 2018 og er overbevist om at den skal videre oppover etter oppgangen den siste tiden. «Jeg tror at denne bull-syklusen vil se en topp på 100.000 dollar, og jeg blir ikke overrasket om den når 200.000 i 2022», legger han til.

Får bred støtte av investorer

Didi Taihuttu er ikke alene om å spå bitcoin enda høyere enn dagens rekordnivåer. Flere analytikere har fått øynene opp for kryptovalutaen etter at det verserer rykter om at store finansielle institusjoner har begynt å kjøpe seg opp.

Mike Novogratz, adm. direktør i investeringsselskapet Galaxy Digital, mener comeback-rallyet bare såvidt er i gang. Han ser bitcoin stige til 60.000 dollar innen neste år.

Tom Fitzpatrick, globalt sjef for CitiFXTechnicals, går enda lengre og mener at grafene signaliserer at bitcoin vil kunne nå 318.000 dollar innen desember 2021. Det fremgår av en rapport for Citibanks institusjonelle kunder, som er innhentet av CNBC.

For Taihuttu-familien handler det ikke bare om å tjene penger til seg selv. De har allerede gitt bort halvparten til veldedighet og brukt noe av det til å reise verden rundt de siste fire årene.