Mener risikoen er høy i energi

Realrenten har vært viktig for vekst mot verdiaksjer. Frem til begynnelsen av november gjorde vekstaksjer det bedre enn verdiaksjer på grunn av en fallende realrente. Høyere realrente og forventninger om normalisering bidro til en rotasjon inn i verdiaksjer og sykliske aksjer i november.

«Med den siste oppgangen i inflasjonsforventninger har oppgangen i realrenten stoppet opp, og til dels blitt reversert. Det har bidratt til at rotasjonen i aksjemarkedet har stoppet opp», skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i et nyhetsbrev.

I den forrige GAAS-rapporten til Nordea opprettholdt banken en overvekt i sektorene industri og råvarer, som begge er et spill på rotasjonen inn i sykliske versus defensive aksjer fortsetter.

«Det er gode argumenter for at rotasjonen fra vekst- til verdiaksjer også vil fortsette, her er vi ikke like overbevist. Blant en av de heteste verdikandidatene, energi, men vi fortsatt risikoen er for høy for å øke eksponeringen», skriver Bruce og Bernhardsen.

Begrenset oppside

Brentoljen nærmer seg 50 dollar pr. fat etter markant oppgang i desember. I vår reddet Opec og dets allierte Opec+, oljemarkedet fra en total kollaps.

Denne uken landet Opec+ på å redusere kuttene med 0,5 millioner fat pr. dag i januar, og deretter holde månedlige møter om utviklingen videre.

«Samtidig motiverer en høyere oljepris til økt produksjon andre steder. Amerikansk skiferoljeproduksjon har falt med 2 millioner fat pr. dag siden februar. Dagens oljepris er imidlertid konsistent med økt boreaktivitet og noe høyere produksjon fremover. Videre er globale oljelagre fortsatt høyere enn normal. Samlet trekker det i retning av en begrenset oppside på oljeprisen», skriver Nordea.