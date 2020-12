Frykter børsfall i desember

November var knallsterk for Oslo Børs og hovedindeksen steg hele 14,6 prosent i løpet av måneden. Det er dermed den femte beste børsmåneden siden 1983 og man må tilbake til mai i 2009 for å finne en bedre enkeltmåned, da hovedindeksen steg 15,9 prosent.

Hittil i desember er børsen opp 0,6 prosent, men hvor går veien videre på kort sikt, det vil si frem til nyttår. Dette temaet tok aksjestrateg Paul Harper opp under en websending i regi av DNB Markets tidligere denne uken.

– Det er et sterkt underliggende momentum, men utfordringen på kort sikt er at markedet er blitt litt overkjøpt, og vi har sett tegn til at momentumet har flatet litt ut den siste uken, sier Harper.

Ifølge aksjestrategen har det vært ni tilfeller der avkastningen har vært på mer enn 10 prosent i en enkeltmåned på Oslo Børs siden midten av 1990-tallet.

– Hvis man ser på hva som har skjedd påfølgende måned har markedet falt fem ganger og steget fire ganger. Siden 1990-tallet har 60 prosent av kalendermånedene hatt positiv avkastning. Selv om ni observasjoner er litt tvilsomt sett fra et statistisk ståsted, er oddsen for at desember blir positiv litt svakere enn den ellers hadde vært, sier han.

Tror på gevinstsikring

Harper trekker frem at desember historisk har vært en av de beste månedene på børs. Ifølge han er mesteparten av avkastningen i løpet av et kalenderår konsentrert rundt november og desember, og frem til april/mai.

– Det er mye positivitet priset inn i aksjemarkedet og hvis alle er optimistiske er det ikke så mange kjøpere igjen. Den seneste tiden har mange fått hyggelig avkastning og det er nok mange som ønsker å sikre seg gevinst. Oddsen er litt svakere enn den pleier å være, og det er kanskje 40 prosents sannsynlighet for oppgang, mot 60 prosent som det pleier å være, sier han, og fortsetter:

– Nå som vaksinenyheten kom så kan man lure på hva den neste positive overraskelsen blir. Det vil kanskje gå noen uker før det kommer en ny positiv faktor inn i bildet.