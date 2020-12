Mot nedgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,29 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,10 prosent til 49,00 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 0,61 prosent til 45,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Torsdag kom Opec+ endelig til enighet om en avtale etter at møtet ble utsatt. Landene ble enige om å øke produksjonen fra januar.

«Produksjonsøkningen ble mindre enn markedet «fryktet». Utsettelsen av avgjørelsen kunne tyde på at partene slet med å komme til enighet, og med priskrigen som ble igangsatt i mars friskt i minne, visste ikke markedet hva de kunne forvente», skriver Henrik Sommerfelt i en gjestekommentar i Finansavisen.

Sommerfelt mener produksjonsøkningen fremstår forholdsvis moderat og at avgjørelsen er et signal til markedet om at man begynner å få mer positive fremtidsutsikter.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,76 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,86 prosent.

Shanghai Composite i Kina går tilbake 0,82 prosent, og CSI 300 svekkes 0,89 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,31 prosent.

I Sør-Korea stiger derimot Kospi-indeksen 0,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,62 prosent, og Straits Times i Singapore er uendret.

Wall Street

Det ble en god ukeavslutning på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss fredag.

Den brede S&P-500 steg 0,88 prosent til 3.699,12.

Dow Jones stengte opp 0,83 prosent til 30.218,26.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,70 prosent til 12.464,23.

Med det endte alle indeksene på ny all-time high, til tross for at fredagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) viste at 245.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i november. Arbeidsledighetsraten kom inn på 6,7 prosent. Konsensus pekte mot 469.000 nye jobber og en arbeidsledighetsrate på 6,8 prosent.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs stengte opp 0,9 prosent til 935,41 poeng fredag. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på nærmere 4,9 milliarder kroner.

Fredagens vinneraksje ble Element med en oppgang på nærmere 44 prosent til 6,76 kroner. Det skyldes at børsskallet i går kjøpte opp Harmonycain, som utvikler av mikrochiper for datamaskiner brukt til kryptomining.

Det er ikke ofte en tungvekter som Equinor stiger over 4 prosent, men det var tilfellet fredag. På morgenkvisten meldte børslokomotivet at det har inngått en avtale med Eni om salg av 10 prosent av havvindprosjektene Doggerbank A og B for 202,5 millioner britiske pund.

Etter nedsalget verdsetter analytikere Equinors vindportefølje til mellom 25 og 30 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt.

Verre gikk det for Aega og SAS som falt henholdsvis 10,0 og 8,26 prosent. Sistnevnte legger frem trafikktall klokken 11.00 i dag.

Dette skjer i dag - mandag

Makro:

Norge: Industriproduksjon oktober, kl. 08.00

Kina: Handelsbalanse november, kl. 04.00

Kina: Valutareserver november, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon oktober, kl. 08.00

Sverige: Industriordrer oktober, kl. 09.30

Sverige: Barometerindikator august, kl. 09.30

Annet:

Hexagon Composites: Ekskl. utbytte

SalMar: Ekskl. utbytte

SAS: Trafikktall november, kl. 11:00