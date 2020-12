Det ble en god ukeavslutning på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss fredag. S&P-500 steg 0,88 prosent, Dow Jones stengte opp 0,83 prosent, mens Nasdaq steg på sin side 0,70 prosent.

Med det endte alle indeksene på ny all-time high, til tross for at fredagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) var noe skuffende, og viste at 245.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i november.

«De amerikanske jobbtallene kom inn på den svake siden, men investorene lot seg ikke skremme. De fleste investorer håper og tror at politikerne omsider vil komme til enighet om en stimulansepakke, spesielt i lys av den svake jobbrapporten for november», skriver Roger Berntsen i mandagens morgenkommentar.

Asia er ikke imponert

De asiatiske investorene lot seg ikke inspirere av fredagens rekordnoteringer på Wall Street, da de sendte indeksene i regionen ned mandag. Hang Seng-indeksen i Hong Kong har falt mest foreløpig, men det er også svak utvikling i Kina og Japan.

«Børsutviklingen i Asia ikke har fulgt den i USA og Europa de siste månedene, mye på grunn av at smittesituasjonen har vært vesentlig bedre i Asia enn i resten av verden. Over tid derimot, følger de ulike regionene hverandre tettere», påpeker Berntsen.

I tillegg har de lange rentene i USA har steget markert etter de positive vaksinenyhetene fra forrige måned, mens oljeprisen synker mandag morgen.