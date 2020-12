Tesla mot nye høyder på Wall Street - stiger kraftig

MOT NYE HØYDER: Tesla-aksjen har vært i et ustanselig rally den siste måneden.

Den ustanselige oppgangen i Tesla-aksjen fortsatte mandag. Aksjen stengte opp 7,1 prosent til rekordhøye 641,8 dollar.

Dermed har elbilprodusenten en markedsverdi på rundt 600 milliarder dollar. Så langt i år er aksjen opp vanvittige 670 prosent.

Den siste måneden er aksjen opp over 50 prosent. Det har skjedd i forkant av at aksjen 21. desember vil bli en del av S&P 500 indeksen. I forkant av det valgte investeringsbanken Goldman Sachs forrige uke å oppgradere aksjen fra nøytral til kjøp, og økte kursmålet til 780 dollar.

Analytikeren argumenterte for at Tesla ville klare å oppnå en markedsandel på 25-30 prosent i elbilmarkedet, og at det ville bety en årlig produksjon på mellom 15 og 20 millioner biler ved utgangen av neste tiår.

Ifølge Forbes har Tesla-gründer Elon Musk nå en nettoformue på 141,3 milliarder dollar. Det gjør han til den tredje rikeste i verden, bak Bernard Arnault med 144,2 milliarder dollar og Jeff Bezos med 184 milliarder dollar.