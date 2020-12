Venter nedgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs 0,1 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, ser nedgang på 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent.

Futureshandelen i Europa gir blandede signaler. FTSE 100 i London faller 0,5 prosent i førhandelen, DAX faller 0,1 prosent. IBEX 35 i Spania faller 0,2 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,4 prosent til 48,42 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 0,3 prosent til 45,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisene handles noe lavere tirsdag morgen på fornyet bekymring for utviklingen i pandemien samt usikkerhet rundt en stimulipakke til den amerikanske økonomien.

– California, en av USAs stater med størst drivstoffetterspørsel, vil være nedstengt gjennom det som garantert vil være en vanskelig jul for oljemarkedene, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi til Reuters.

Samtidig skriver Platts tirsdag at UOB-analytikere peker på at håpet for en ny stimulipakke i USA har dempet seg etter at det ikke har blitt gjort noen særlige fremskritt.

– Dersom stimulansesamtalene fører frem, vil det være positivt for oljeprisene. Hvis ikke vil markedene fortsette å påvirkes av pandemien, sier senior markedsstrateg Pan Jingyi i IG Singapore til Platts tirsdag.

Asia

Asia-børsene er blandet etter usikkerhet rundt amerikansk stimuli og Brexit-utfallet.

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,06 prosent, mens CSI 300 er uendret. Hang Seng i Hongkong svakkes 0,52 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er derimot opp 0,19 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,11 prosent.

Wall Street

Det endte blandet på Wall Street mandag. To av de tre toneangivende indeksene steg, og tech-aksjer ledet an.

Markedet fokuserer nå på den stadig verre virussituasjonen i USA. De siste syv dagene har USA hatt et rekordhøyt snitt på 196.200 nye bekreftede smittetilfeller per dag. Det er 20 prosent høyere enn uken før.

– På kort sikt har risikoen for en moderat tilbakegang i aksjemarkedet økt ettersom virussituasjonen i USA kan føre til nedsalg, skrev Goldman Sachs i et kundenotat mandag, ifølge CNBC.

Samtalene rundt en stimuluspakke gikk videre fredag, og en gruppe ledere fra både Demokratene og Republikanerne virket å kunne bli enige om en støttepakke verdt 908 milliarder dollar.

– Det ser ut til at markedet kun tar et pust i bakken etter en fin oppgang sist uke og venter på klarhet rundt støttepakken, sier forvalter Thomas Hayes i Great Hill Capital, ifølge Reuters.

Dow Jones falt 0,49 prosent. Nasdaq steg 0,45 prosent, og dermed ny all-time high. S&P 500 falt 0,19 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte ned mandag. Hovedindeksen endte i 932,99, ned 0,26 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,7 milliarder kroner.

Norwegian klatret etter det mandag ble klart at kreditorene godkjenner konkursbeskyttelsen i Irland.

Questerre steg kraftig mandag uten at det kom noen selskapsspesifikke nyheter. Aksjen endte opp 44 prosent, og har mer enn doblet seg den siste måneden. I rapporten for tredje kvartal uttalte konsernsjefen at «selskapet vil satse på Clean Tech Energy-prosjektet i Quebec og at Questerre vil gagnes av å fokusere på ESG».

Awilco Drilling klatret mandag etter det fredag ettermiddag kom melding om stans i en stor nybyggkontrakt. Mandag skrev Finansavisen at striden gjelder kontantinnbetalinger på cirka 100 millioner dollar, tilsvarende rundt 900 millioner kroner, knyttet til to nybyggingskontrakter. Keppel FELS og Awilco styrer nå mot voldgift i London.

DNB ble svekket. Storbanken risikerer nå et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner etter at Finanstilsynet har gjennomført hvitvaskingstilsyn. Selskapet påpeker at det ikke har medvirket til hvitvasking, men at Finanstilsynet framsetter kritikk for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Dette skjer i dag – tirsdag

Skatt

Skattelistene for 2019 lanseres

Makro:

Norge: Regionalt nettverk 4/20, kl. 10.00

Japan: BNP 3. kv., kl. 01.50

ØMU: Sysselsetting 3. kv., kl. 11.00

ØMU: BNP 3. kv., kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks desember, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks november, kl. 12.00

USA: Produktivitet 3. kv., kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

Vow: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13.00

Finnair: Trafikktall november, kl. 08.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)