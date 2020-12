Berntsen: –Scenarioet vil legge nytt press på markedsbalansen fremover

Utviklingen i de asiatiske markedet i natt har vært relativt rolig og de store børsene har holdt seg relativt flate. Markedet venter, som i USA, på utfallet og en eventuell enighet rundt en ny krisepakke fra amerikanske politikere. I tillegg ruller Brexit-samtalene videre.

«Gitt dette bakteppet valgte de asiatiske investorene å satse på de defensive aksjene i natt. Det vil si, aksjer innenfor konsumvarer, helse og telekom», skriver Roger Berntsen i tirsdagens morgenkommentar.

Berntsen legger til at stemningen er annerledes i USA der «investorene flokket seg til de selskapene som har gjort det best så langt i år, på bekostning av sykliske aksjer (energi og finans)».

Press på oljen

Stadig strengere smittetiltak i USA og Europa har lagt et stort press på oljemarkedet de siste ukene. OPEC+ ble nylig enige om å øke produksjonen med 500.000 fat i fra og med januar 2021, utifra forventninger om økt etterspørsel i 1. halvår.

I tillegg har det kommet en ny joker i oljespillet.

«Iransk olje kan komme på markedet i 2021, om USAs kommende president, Biden, går inn for å lette på sanksjonene overfor landet», skriver Berntsen.

Nordnet-analytikeren legger til at iransk media melder at landets ledere har stor tro på at de med Biden som president, vil kunne gå tilbake til atomavtalen fra 2015, og dermed få selge olje på verdensmarkedet igjen.

«Et slikt scenario vil legge nytt press på markedsbalansen fremover», ifølge Berntsen.