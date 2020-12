Inntektstoppen – disse tjente over 100 millioner

Skattelistene for 2019 ble sluppet tirsdag morgen, og i fjor var det 13 nordmenn som tjente over 100 millioner kroner. Trond Mohn troner på topp, med en inntekt på 599 millioner kroner, etterfulgt av rederarvingen Christian Sundt på andreplass med 405 millioner og investoren Ivar Tollefsen med 239 millioner.

Av de som hadde en inntekt på over 100 millioner kroner i fjor, er også laksearvingen Gustav Magnar Witzøe med 183 millioner. Witzøe topper dessuten formuestoppen med 20,9 milliarder kroner.

Investor Bjørn Rune Gjelsten , som blant annet satser på eieren er inne på inntektstoppen med en inntekt på 155 millioner, sammen med rederen Herbjørn Hansson med 115 millioner og Magnus Reitan, sønn av Rema-gründeren Odd Reitan, med 111 millioner kroner. Bror Ole Robert Reitan stoppet på en inntekt på 91 millioner i fjor. Block Watne-arvingen Lars Nilsen hadde en inntekt på 119 millioner.

Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær hadde også et solid 2019, rent inntektsmessig, med en inntekt på 108 millioner kroner. Et innbringende år var det dessuten for artisten Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, som tjente 77 millioner i fjor.