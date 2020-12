Elon Musk flytter til Texas

Tesla-sjef og gründer Elon Musk flytter fra California til Texas. Det sa han på en event arrangert av The Wall Street Journal tirsdag, melder Marketwatch.

Grunnen til at han flytter skal være at han vil bo nærmere virksomheten SpaceX, og for kunne følge nøye med på utviklingen til den nye Tesla-fabrikken som bygges utenfor byen Austin i Texas.

Musk er ifølge Forbes verdens tredje rikeste med en nettoformue på 144,1 milliarder dollar, så vidt bak Bernard Arnault med 144,3 milliarder dollar og Jeff Bezos med 184,9 milliarder dollar.