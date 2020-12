Nye rekorder på Wall Street

Det var oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og to nådde ny all-time high.

Positive vaksinenyheter bidro til å løfte markedet. Amerikanske helsemyndigheter FDA meldte tirsdag at vaksinen til Pfizer og BioNTech er trygg og at man ser ingen bekymringer som vil forhindre en nødgodkjenning.

Markedet har de siste ukene i stor grad sett bort ifra den stadig økende smitten rundt om i verden, og heller fokusert på nyheter rundt vaksiner. Ifølge Reuters venter analytikere at investorer nå gradvis vil skifte fokuset fra godkjenninger til distribusjon og eventuelle bivirkninger av vaksiner.

Ellers fokuserer markedet på forhandlingene mellom demokratene og republikanerne om en ny stimuluspakke. Forrige uke ble det foreslått en stimuluspakke verdt 908 milliarder dollar.

- Markedet venter nå en pakke verdt 900 milliarder dollar, ettersom det er hva de fikk det til å høres ut som. Dersom det blir en pakke på mindre enn 900 milliarder dollar vil markedet ha priset inn litt for mye, og vil da falle litt tilbake, sa Ken Polcari i Kace Capital Advisors, ifølge Retuers.

Ønskene om en ny stimuluspakke før nyttår har økt den siste tiden, på bakgrunn av lavere vekst i sysselsettingen i USA og en stadig verre smittesituasjon.

Dow Jones steg 0,35 prosent til 30.174,34.

25 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Blant vinnerne var 3M som steg 1,37 prosent, og Microsoft som endte opp 0,80 prosent.

Apple steg 0,51 prosent.

Boeing falt 0,71 prosent etter at selskapet meldte at ordreboken til 737 MAX falt forrige måned. Ifølge CNBC har flere kunder, inkludert Virgin Australia og leasingselskapet Air Lease, kansellert ordre for 88 737 MAX.

Nasdaq steg 0,50 prosent til 12.582,77, og dermed ny all-time high.

Amazon steg 0,61 prosent, mens Netflix falt 0,60 prosent.

Facebook falt 0,76 prosent.

Tesla fortsatte den ustanselige oppgangen, og endte opp 1,27 prosent.

Nikola steg 2,60 prosent.

S&P 500 steg 0,28 prosent til 3.702,26, og dermed ny all-time high.

Blant vinnerne var vaksineselskapet Pfizer som steg 3,18 prosent etter at Storbritannia tirsdag begynte å ta i bruk selskapets vaksine, og FDA meldte at vaksinen er trygg.

Oljegiganten Exxon Mobil steg 3,28 prosent, mens Norwegian Cruise Line steg 6,0 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 3,15 prosent til 20,63.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,29 prosent til 48,93 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,22 prosent til 45,66 dollar per fat.

Gullprisen er opp 0,48 prosent til 1.875 dollar per unse.

Bitcoin er ned 2,11 prosent til 18.684 dollar.