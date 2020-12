Nå kommer det en flom av Kina-aksjer

Over nyttår vil det komme en liten flom av Kina-aksjer på markedet. Da skal det ifølge Bloomberg bli mulig for aksjonærer og selskaper å selge aksjer for 722 milliarder dollar, tilsvarende 6.300 milliarder kroner.

Dette er ifølge analytikere det meste siden 2011 og tilsvarer rundt 7 prosent av verdien av alle aksjene som er notert i Kina.

Flommen kommer samtidig som multipler og de viktigste indeksene har nådd sitt høyeste på fem år, og børsene korrigerer litt ned.