Axactor gjør emisjon på 534 millioner

Aksjeemisjonen i Axactor skal ifølge selskapet gjøres i flere steg der målet er å styrke den finansielle plattformen og øke aksjonæravkastningen gjennom fortsatt vekst.

Tiltaket har til hensikt å senke selskapets finansieringskostnad og øke kapasiteten til å gjøre nye investeringer i dårlige lån.

Transaksjonene gjøres ved at John Fredriksen-selskapet Geveran først mottar 50 millioner aksjer verdt 400 millioner kroner som oppgjør for kjøpet av de resterende 50 prosent av aksjene i Axactor Invest, hvilket vil fremtvinge et frivillig tilbud på utestående aksjer i Axactor.

Etter oppkjøpet, men før emisjon, øker Geverans eierandel i Axactor fra 31,95 til 46,41 prosent.

TILBUDSPLIKT: John Fredriksen øker sin eierandel i Axactor fra 31 til 46 prosent etter oppgjøret for salget av Axactor Invest 1. Foto: CF Wesenberg

Styrkes med én milliard

Totalt vil transaksjonen medføre at Axactors egenkapital styrkes med 1,1 milliarder kroner, hvorav 579 millioner kroner knyttes til gevinst ved oppkjøpet av Axactor, mens en påfølgende egenkapitalutvidelse utgjør 534 millioner.

Aksjeemisjonen vil utgjøre 320 millioner kroner hvorav Geveran har bundet seg til å tegne sine pro rata 31,95 prosent. Dertil kommer en reparasjonsemisjon på 214 millioner kroner med børsnoterte tegningsretter.

I emisjonen på 40 millioner aksjer har styreleder Glen Rødland bundet seg til å tegne én million aksjer, mens Axactor-sjef Johnny Tsolis tegner 130.000 aksjer.

Geveran har bekreftet overfor Axactor at de vil fremlegge et bud på 8 kroner pr. aksje. Det fremstår ikke attraktivt når aksjekursen sluttet på 9,18 kroner torsdag, og i børsmeldingen skriver Axactor-styret at de ikke forventer at de vil anbefale et slikt bud overfor de øvrige aksjonærene.