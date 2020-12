Hegnar om Norwegian: – Det er en surreaksje

Det ble omsatt aksjer for 1,44 milliarder kroner i Norwegian-aksjen på Oslo Børs torsdag. Det tilsvarer børsverdien på selskapet på en aksjekurs på i underkant av 40 øre.

– I dag er det helt Texas på Oslo Børs. Jeg vil kalle det Texas. Og den siste kursen jeg har sett var Norwegian opp 50 prosent, på 81 øre. Og den har vært opp 75 prosent eller noe sånt noe. Så det er Texas. Og det er ikke noe grunnlag for den kursstigningen i det hele tatt, sa Trygve Hegnar i Økonomihetene på FaTV torsdag, og la til at det er ikke noe hold i at Norwegian er verdt to, tre milliarder kroner.

– Det er en kjempeboble, det har vi sagt mange ganger, sa Hegnar, og minnet om at han på lederplass i Finansavisen har bedt om at selskapet skal slås konkurs.

– Det er en surreaksje, slo han også fast.

