– Det kan ikke kalles å investere, det er ren gambling

Under pandemien har day trading blitt ekstremt populært og flere trading-apper, som Robinhood, har hatt en sterk økning i nye brukere. En trend er blant annet at de som tidligere spilte mye på sport nå prøver seg på børsen, ettersom mange idrettsarrangement er blitt kansellert under pandemien.

Kevin O´Leary, styreleder i O´Shares ETF, er en av flere eksperter som advarer mot day trading-trenden.

«Day trading kan ikke kalles å investere, det er gambling. Det er ikke noe galt med det, som at det ikke er noe galt med Las Vegas, men det er ikke å investere», uttaler O´Leary i CNBCs «Make It».

Barbara Roper, direktør for investeringssikkerhet i Consumer Federation of America, støtter O´Leary og uttalte nylig at «tap ved day trading er veldig sannsynlig i en økonomi med så mye usikkerhet som vi har nå, og spesielt i utsatte industrier under pandemien».

Peker på Buffett

Kevin O´Leary er en stor fan av Warren Buffett og peker på «orakelet fra Omaha» sin strategi. Buffett har tidligere uttalt at «invester i gode selskaper over tid og de vil gjøre de bra om 10, 20, 30 år fra nå». Det har styrelederen bitt seg merke i.

«Han er en verdi-investor og en av de mest suksessfulle noen gang. Det betyr ikke noe om du liker Buffett eller ikke, det handler om det lange løp, kontantstrøm og å forstå de underliggende verdiene over tid», påpeker O´Leary.

Styrelederen mener også at man heller kan dra til Las Vegas hvis man vil gamble, og at man får et rush av day trading som kan bli dyrt i lengden.