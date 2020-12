Tech-opptur på Wall Street - Airbnb til himmels

Det var blandet på Wall Street torsdag. Én av de tre toneangivende indeksene steg, og tech-aksjene ledet an.

Investorer leter fortsatt etter tegn på fremgang i forhandlingene om en ny stimuluspakke. Markedet hentet seg inn tidlig i handelen torsdag etter at USAs finansminister Steven Mnuchin sa at forhandlingene mellom demokratene og republikanerne «gjorde store fremskritt», og at ytterligere forhandlinger var ventet gjennom dagen.

Ifølge CNBC ga demokratene igjen sin støtte til den foreslåtte krisepakken på 908 milliarder dollar, men personale knyttet til den republikanske majoritetslederen Mitch Mcconnel skal ha sagt at republikanske senatorer ikke ville støtte denne pakken.

- Markedet priser allerede inn en rask vaksinedistribusjon, og hvis vi ikke får mer stimulus innen året er omme, kan vi definitivt få en «risk-off» i markedet, sier Frank Rybinski i Aegon Asset Management, til CNBC.

Rybiniski sa samtidig at han ville brukt eventuelle fall som kjøpsmuligheter, ettersom de økonomiske utsiktene for andre halvår 2021 begynner å bedre seg.

Videre ble markedet tynget av ferske arbeidsmarkedstall som viste at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 853.000 personer i forrige uke.

På forhånd var det ventet 725.000 førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, ifølge Direkt Makro.

Ellers venter markedet nå på vurderingen til amerikanske helsemyndigheter (FDA) sin komite som møtes torsdag for å vurdere covid-19-vaksinekandidaten til Pfizer og Biontech. Komiteen møtes torsdag for å vurdere risiko og fordeler ved vaksinen, som allerede er godkjent i Storbritannia og Canada.

Dow Jones falt 0,23 prosent til 29.999,26.

9 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble oljegiganten Chevron som steg 3,21 prosent på kraftig oppgang i oljeprisen.

Apple steg 1,20 prosent, mens Boeing endte opp 1,0 prosent.

Blant taperne var 3M og Caterpillar som falt 1,04 og 0,66 prosent.

Nasdaq steg 0,54 prosent til 12.405,81.

Etter å ha åpnet ned hentet Tesla-aksjen seg kraftig inn i løpet av dagen, og endte opp 3,74 prosent.

Amazon falt 0,09 prosent, mens Netflix endte opp 1,52 prosent.

Airbnb hadde sin første handelsdag på Wall Street torsdag, og aksjen endte opp spinnville 112,8 prosent.

Nikola hadde en rolig dag, og endte opp 1,42 prosent.

S&P 500 falt 0,13 prosent til 3.668,10.

Twitter steg hele 8,45 prosent etter det ble klart at Snapchat vil lansere en funksjon som gjør det mulig å integrere tweets i Snapchat.

Starbucks steg 4,97 prosent etter å ha guidet en «signifikant» innhenting i 2021, ifølge CNBC.

American Airlines steg 4,84 prosent.

Blant taperne var bilprodusentene Ford Motor og General Motors som falt 3,44 og 3,51 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt marginale 0,09 prosent til 22,25.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 3,09 prosent til 50,37 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 3,01 prosent til 46,89 dollar per fat.

Gullprisen er opp marginale 0,08 prosent til 1.839,80 dollar per unse.

Bitcoin er ned 0,94 prosent til 18.375 dollar.