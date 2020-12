Mot fall fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,23 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0] prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,38 prosent til 50,60 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,71 prosent til 47,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Torsdag ettermiddag bikket oljeprisen 50 dollar for første gang siden 5. mars. Prisen nådde 49,5 dollar fatet i slutten av november, men klarte akkurat ikke å komme over grensen.

Nye tall fra Energy Information Administration (EIA) torsdag viste at amerikanske lagre økte med 15,2 millioner fat til 503 millioner fat forrige uke. Reuters-analytikere trodde lagrene skulle falle med 1,4 millioner fat og bommet dermed med rundt 16 millioner fat på anslagene.

Fredag legger Baker Hughes frem deres ukentlige riggtelling klokken 19.00 norsk tid.

Asia

I Japan synker Nikkei 0,39 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,33 prosent.

Shanghai Composite i Kina synker 0,77 prosent, mens CSI 300 er ned 1,03 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,44 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,86 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er ned 0,61 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,35 prosent.

«Markedene må balansere et svakt, kortsiktig bilde mot mye mer rosenrøde utsikter på mellomlang sikt når vaksiner begynner å rulles ut. I dette klimaet har aksjer stort sett holdt seg oppe etter den seneste oppgangen», skriver direktør Tapas Strickland i National Australia Bank ifølge CNBC i et kundenotat.

Wall Street

Det ble en blandet dag på New York-børsen torsdag og markedet ble tynget av av svake arbeidsmarkedstall.

Dow Jones falt 0,23 prosent til 29.999,26.



Nasdaq steg 0,54 prosent til 12.405,81.



S&P 500 falt 0,13 prosent til 3.668,10.

Investorene leter fortsatt etter tegn på fremgang i forhandlingene om en ny stimulipakke. Markedet hentet seg inn tidlig i handelen torsdag etter at USAs finansminister Steven Mnuchin sa at forhandlingene mellom demokratene og republikanerne «gjorde store fremskritt», og at ytterligere forhandlinger var ventet gjennom dagen.

Videre ble markedet tynget av ferske arbeidsmarkedstall som viste at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 853.000 personer i forrige uke.

På forhånd var det ventet 725.000 førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, ifølge Direkt Makro.

Hovedindeksen

Etter en volatil torsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs i 942,58, etter en nedgang på 0,04 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7,2 milliarder kroner.

Traderne har invadert Norwegian , og aksjen måtte tidligere torsdag pauses etter en oppgang på 63 prosent. Trenden fortsatte etter børspausen, og aksjen var opp rundt 75 prosent før den gikk litt tilbake.

Videre falt Nel 4,9 prosent til 23,99 kroner, mens Norsk Hydro endte opp 3,7 prosent til 40,20 kroner på sin kapitalmarkedsdag. Selskapet har satt seg nye mål, og vil satse på fornybart. Senest i går ble det kjent at selskapet skal bygge en solpark i Brasil – i samarbeid med Scatec og Equinor.

Ytterligere tre aksjer steg tosifret, deriblant Aqua Bio Technology med 14,7 prosent til 6,25 kroner etter å ha fullført et stort oppkjøp.

Det er en slank agenda fredag, men CSAM Health Group avholder en ekstraordinær generalforsamling.

Dette skjer i dag - fredag

Makro, Norge (SSB)

Byggekostnadsindeks for boliger, november 2020 Konjunkturtendensene, 4. kvartal 2020

Rapportene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Tyskland: KPI endelig, november (08.00) Spania: KPI endelig, november (09.00)

USA: Produsentpriser, november (14.30) USA: Michigan-indeks foreløpig, desember (16.00)

Kilder: SSB, TDN Direkt