Meglerhus anbefaler aksjer etter torsdagens nyheter

Torsdag avholdt både Storebrand og Norsk Hydro kapitalmarkedsdag. Markedet reagerte med å løfte Hydro-aksjen 3,7 prosent mens Storebrand-aksjen falt 0,6 prosent.

Felles for begge selskapene var at tidspunktet for oppnåelse av kommuniserte ambisjoner og målsettinger fortsatt ligger et godt stykke frem. DNB Markets har kun gjort begrensede endringer i de mer kort- og mellomlange estimatene.

Anbefaler kjøp

Meglerhuset opprettholder sin kjøpsanbefaling på begge aksjene med uendrede kursmål på henholdsvis 45 kroner Norsk Hydro og 75 kroner for Storebrand.

«Basert på ledelsens inntjeningsmål for 2023, samt mulighetene for samtidig realisering av en solvency ratio på over 180 prosent, mener vi det er et høyere langsiktig kurspotensial i Storebrand enn det som er reflektert i dagens 12-måneders kursmål», skriver DNB Markets.

Storebrand strekker seg mot fire milliarder kroner i driftsresultat i 2023. Samme år vil trolig det etterlengtede tilbakekjøpsprogrammet lanseres.

Fredag omsettes Storebrand-aksjen for 62 kroner, ned 2,5 prosent, mens Hydro-aksjen omsettes for 40,60 kroner, ned 0,4 prosent.