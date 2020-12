Høy prising og bobletendenser - eksperter er sterkt uenige om veien videre

Aksjemarkedet går så det suser og markedene har hentet seg kraftig inn igjen etter duppen under starten på pandemien, som fortsatt raser. Aksjer og verdipapirer handles i nærheten av nivået under teknologiboblen i 1999-2000 og like før det historiske krasjet i 1929.

Markedet har sjelden vært så dyrt utifra et mål som kalles CAPE Shiller P/E-rate. Den ser på aksjekursen delt på justert inntjening over 10 år. Raten er nå på rundt 33, som er nesten det dobbelte av det historiske gjennomsnittet.

I 1929 var raten på 27, altså rett før den store depresjonen, ifølge forskning fra Jim Reid, en strateg for Deutsche Bank. Reid er bekymret for at det vil komme en ordentlig reversering i markedet og han er ikke alene.

«Reversering i markedet er som tyngdekraften, du kan bare motstå det i en tidsbegrenset periode. Verdivurderinger vil til slutt komme tilbake på moten og har fortsatt en betydning», uttaler Todd Lowenstein, direktør for aksjestrategi i The Private Bank i Union Bank, i et intervju med CNN.

Motstridende budskap

Det er ikke alle som deler det negative synet til Reid og Lowenstein på markedsutsiktene og høy prising. Enkelte eksperter hevder at aksjer vil handles til dagens nivåer lenge, på grunn av lave renter, og at de mest sannsynlig vil forbli nærme null i flere år fremover. I tillegg er det nåværende P/E-forholdet under toppen på nær 50 under dot-com-boblen.

Markedet peker i retning av at investorene er mer villige til å tilgi, eller til og med ignorere, høye priser og verdivurderinger. Sterk inntjening og fremtidig salgsvekst trumfer.

Et godt eksempel er Amazon som verdsettes til 70 ganger forventet inntjening i 2021. Det har ikke skremt investorene, som kan skyldes at selskapet forventer en årlig inntjeningsvekst på mer enn 35 prosent fremover. Til og med Warren Buffetts Berkshire Hathaway har en liten eierandel i teknologigiganten.

Trender i støtet

Senior investeringsstrateg i Allianz Investment Management, Charlie Ripley, uttaler i et intervju med CNN Business at det definitivt har vært mye fart i markedet. Han mener det er en indikasjon på hva som forventes fremover.

«Verdivurdering er fortsatt i fokus i teknologisektoren, men pandemien har akselerert noen trender, og selskapene genererer stadig høyere inntekter», sier han.

Ripley mener at så lenge de store teknologiselskapene dominerer de største indeksene, og rapporterer økt inntjening, så vil aksjemarkedet dundre videre. Han peker også på at det er to viktige holdninger blant investorene i dag: «fear of missing out» og at det ikke er noen gode alternative plasseringer til aksjemarkedet.