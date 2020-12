11.12.2020 Trygve Hegnar og Eline Hvamstad diskuterer svensk budkrig på norske Entra. Daglivarehandel – og hvorfor Rema 1000 ikke får eller kan få like billig melk som NorgesGruppen. I tillegg er vi innom de som får null i inntekt, men fortsatt betaler flere hundre millioner i skatt, og hvorfor Oslo-julen blir annerledes enn i resten av Norge.

Tirsdag ble skattelistene publisert og ligningstallene for Norges velstående, og alle andre for øvrig, ble publisert.

Mange politikere, særlig blant de rød-grønne og Arbeiderpartiet, mener at mange av de velstående er nullskatteytere.

– Det er feil. Mange av dem har null i inntekt. Null inntekt, null problem, påpeker Trygve Hegnar.

En del av Norges formuende familier har null i inntekt og får ikke utbetalt utbytte, og slipper dermed inntektsskatten.

– Men de må fremdeles betale formuesskatt, så de betaler både to og tre hundre millioner i skatt likevel, sier Hegnar.

Programleder Eline Hvamstad trekker frem at Kjell Inge Røkke hadde 19,4 milliarder kroner i formue, men null i inntekt. Hegnar nevner Andresen-familien i Ferd-konsernet som heller ikke har hatt noe i inntekt, men betaler flere hundre millioner i formuesskatt.

– Det skal godt gjøres å ikke betale skatt i Norge, sier Hegnar.

Reitan-paradis

Rema-topp Ole Robert Reitan mener at hvis Rema får samme innkjøpsbetingelser som NorgesGruppen, vil de spare det norske folk for milliarder av kroner i året.

– Han tøyser så fælt. Ole Robert er en spøkefugl, mener Hegnar.

Han mener imidlertid det er alvorlig problem Rema-sjefen trekker frem. Rema 1000 og Coop er mye mindre enn NorgesGruppen. Sistnevnte kontrollerer over 40 prosent av dagligvaremarkedet, og kan dermed kjøpe varer av for eksempel Orkla til lavere innkjøpspris enn Rema.

– Tøvete sagt. NorgesGruppen får volumfordel. Sånn er det. Grunnleggende tilbud og etterspørsel. Reitan vil at staten skal bestemme at han skal betale det samme for osten som NorgesGruppen, sier Hegnar.

Reitan har nå gått ut og truet med å slå seg sammen med Coop.

– «Får vi samme priser som NG, kan forbrukerne spare 4-5 milliarder i året» sier han. Det blir ikke lavere priser – det blir mer penger i lomma for ham, sier Hegnar.