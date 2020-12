Teknologiselskaper hentet inn rekordmye kapital

OPP, OPP, OPP: Spotify har i løpet av 2020 fått en verdsettelse til over 50 milliarder dollar. Her med gründer Daniel Ek.

Nedstengningene grunnet coronapandemien medførte et tråere marked for teknologiselskapene for å bringe inn kapital. Riktignok endret det seg gjennom året, og europeiske oppstartsselskaper er på vei til å innhente en rekord i kapitalinnhenting i 2020.

I følge ventureselskapet Atomicos rapport «State of European Tech» estimerer de at teknologiselskapene vil hente inn svimlende 41 milliarder dollar i 2020, og det med et tregt marked i andre kvartal i år.

«Det vi har sett er en gjenoppblomstring etter sommeren», sa partner i Atomico, Tom Wehmeier til CNBC.



Han la også til at september var den sterkeste måneden for europeiske teknologiselskaper noensinne.

Beliggenhet betyr mindre

Det har ofte vært slik at europeisk tech-industri har ligget bak både USA og Kina, men i år har europeiske selskaper hevdet seg internasjonalt.

Både det nederlandske betalingsselskapet Adyen og den svenske streamingtjenesten Spotify passerte en markedsverdi på 50 milliarder dollar i løpet av året.

Som følge av nedstengningen av samfunnet er det noen investorer som påstår at det er blitt lettere for selskaper i Europa å komme seg på banen. Dette skyldes at beliggenhet har vært av mindre betydning enn tidligere for å bli oppdaget av investorer og å støtte nye gründere, skriver CNBC.

«Mange børsnoteringer i 2021»

I 2017 var det 50 børsnoteringer av teknologiselskaper i Europa, og Atomico mener mange av disse kom i skyggen av en økning av alternative noteringsmetoder i USA.

I slutten av oktober i år, var det notert 36 teknologiselskaper, hvorav kun tre hadde en verdi på over én milliard dollar ved notering. Wehmeier er riktignok positiv til hva markedet har i vente i 2021 med tanke på nynoteringer av gode teknologiselskaper.

«Jeg tror vi har den sterkeste gruppen av ledende, risikovurderte teknologibedrifter som vi noen gang har sett», sa han til CNBC.

Han la også til at han tror mange eiere venter på det rette tidspunktet for å notere selskapet, og refererer til svenske Klarna.

Fremdeles utfordringer

Likevel gjenstår det utfordringer for europeiske teknologiselskaper, og i følge Atomico har det vært vanskelig for selskaper å sikre finansiering i andre runde ettersom mange nye selskaper har slitt med vekstplanene under pandemien.

Selvfølgelig har det hatt stor betydning for hvilken teknologisektor oppstartsselskapene satser på. Digitale helsefirmaer hentet inn 3,2 milliarder dollar bare i september, mens reiseliv på nett ble hardt rammet av reiserestriksjoner.