– Det er de mest sofistikerte og smarteste investorene som kjøper nå

Bitcoin er for alvor i vinden igjen og nådde ny all-time high i starten av desember på 19.915,14 dollar. Kursen har steget 148 prosent det siste året, men den siste uken har den korrigert ned 8,32 prosent. Tyler og Cameron Winklevoss har vært en del av bitcoin-oppturen i år og mener at dette rallyet skiller seg fra tidligere oppsving.

Milliardær og hedgefondforvalter Paul Tudor Jones. Foto: Bloomberg

«Investorene nå er helt forskjellige fra tidligere. Det er sofistikerte institusjonelle investorer og veldig smarte mennesker som kjøper bitcoin nå», uttaler brødrene i CNBCs «Squawk Box Asia», under Singapores FinTech Festival.

Winklevoss-guttene peker blant annet på Paul Tudor Jones, som tidligere i år uttalte at bitcoin «fortsatt er i startgropen og har en lang vei å gå». Jones er investert i bitcoin og er en kjent amerikansk hedgefondforvalter og milliardær.

Aktiv tilstedeværelse

Bitcoin opplevde et voldsomt rally i 2017 før kursen raste på nyåret i 2018. Den gang var ekspertene samstemte i at kryptovalutaen kun var drevet av spekulasjoner. Det er det ikke nå, ifølge Tyler Winklevoss.

«Det finnes ikke noen «fear of missing out» nå, så det er veldig annerledes fra 2017. Mange av de som kjøper mye bitcoin nå er investorer og selskaper som ikke var investert den gangen», uttaler han under seansen.

Winklevoss-brødrene er samstemte i at bitcoin kan ta over posisjonen til gull som en sikker havn mot inflasjon. Brødrene uttalte for kort tid siden at de tror bitcoin kan stige til 500.000 dollar og at det er et konservativt mål. De to er gründere og grunnleggere av Winklevoss Capital Management og Gemini cryptocurrency exchange.