Nick Molnar er 30 år og Australias yngste «selfmade» milliardær. Den unge entreprenøren er medgrunnlegger av Afterpay – en betalingsplattform som lar brukerne utsette betalinger uten renter – mye det samme som Klarna.

Afterpay fungerer på mange måter som kreditt, men Molnar merket at mange unge er kritiske til måten kredittkort fungerer på. De er ofte starten på en ond spiral som ender med ubetalelig gjeld.

Molnar ville gjøre noe med det og dermed ble Afterpay født.

Nå som pandemien har herjet og dominert store deler av året, har netthandel skutt i været og digitale betalingsmetoder har gjort det bedre enn noensinne.

Afterpays aksjekurs har i år steget med elleville 1.000 prosent siden bunnen i mars, og sendt eierne rett inn på topplistene av formuende individer i verden.

Det kan imidlertid hende det ikke hadde skjedd hvis det ikke hadde vært for Molnars gamle sjef.

Riv av plasteret

– Det var han som pushet meg til å gjøre det, sier Molnar til CNBC.

Tilbake i 2012 hadde Molnar akkurat blitt uteksaminert fra University of Syndey og jobbet som analytiker i Mark Carnegie. Hans daværende sjef dyttet tidlig Molnar ut i ukjent farvann.

– Jeg vet ikke hva du driver med her. Du må gjøre dette på fulltid, sa han.

Molnar forlot analytikerjobben og lanserte nettbutikken Ice Online, men det var ikke før et par år senere at han lanserte Afterpay, at det virkelig tok av.

– Det er fint å ha noe på siden, men jeg tror det er begrenset hvor langt man kan ta et sideprosjekt. Det er når du river av plasteret at du ser hvor utrolig stor vekst du kan få fra et selskap, sier han.