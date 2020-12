ABG Sundal Collier jekker opp kursmålet på LNG-selskap med 14 kroner

Meglerhuset ABG Sundal Collier jekker opp kursmålet på Flex LNG til 91 kroner, fra tidligere 77 kroner, melder TDN Direkt.

LNG-aksjen er ned 21,67 prosent i år til 71,20 kroner. Meglerhuset ser dermed en oppside på drøyt 28 prosent.

ABG fokuserer på at LNGC-markedet har styrket seg på grunn av regionale gass-pris-spreads og flåteineffektivitet. Meglerhuset påpeker at MEGI-spotratene ligger på rundt 148.000 dollar pr. dag, og at momentumet støtter bookinger i første kvartal 2021.