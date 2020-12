Mot negativ åpning på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,48 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,2] prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,79 prosent til 49,92 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,47 prosent til 46,77 prosent.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 50 dollar ved stengetid for hovedindeksen mandag.

Torsdag kveld nedjusterte Opec estimatene for oljeetterspørselen i 2021. Oljekartellet ser nå en global oljeetterspørsel på 95,89 millioner fat pr. dag i 2021, en nedjustering fra forrige estimat på 96,26 millioner fat pr. dag, ifølge månedsrapporten for desember.

Anslaget for 2020 justeres litt ned, til en global etterspørsel på 89,99 millioner fat per dag, fra tidligere 90,01 millioner fat pr dag.

For 2021 anslås det en etterspørselsvekst på 5,90 millioner fat pr. dag mot 2020, sammenlignet med en vekst på 6,25 millioner fat pr. dag i forrige rapport.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,025 prosent, og CSI 300 stiger 0,28 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,62 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,43 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,43 prosent.

Kinas industriproduksjon vokste 7,0 prosent i november, mens detaljhandelen steg 5,0 prosent i forrige måned.

Wall Street

Det var blandet utvikling på ukens første handelsdag på New York-børsen.

Den brede S&P-500 falt 0,44 prosent til 3.647,49.

Dow Jones stengte ned 0,62 prosent til 29.860,57.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,50 prosent til 12.440,04.

Mandag fikk de første amerikanerne Pfizers vaksine og vaksineringen fortsetter for fullt i ukene fremover. Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA planlegger også å offentliggjøre deres vurdering av Modernas vaksine denne uken.

– Vi forventer at effektive Covid-19-vaksiner vil være allment tilgjengelige i andre kvartal neste år, noe som støtter en tilbakevending til mer normale nivåer av økonomisk og sosial aktivitet. Så selv med rallyet i globale aksjer siden begynnelsen av november, tror vi at det er ytterligere oppside i vente, skrev Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global Wealth Management, i et notat.

Hovedindeksen

Oslo Børs snudde i rødt utover mandag ettermiddag, og endte til slutt ned 0,10 prosent til 936,64 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,1 milliarder kroner drøyt.

Børsdebutanten Hexagon Pure dundret opp 46,5 prosent til 40 kroner første dag. Purus, som produserer komposittanker til hydrogen, er skilt ut av Hexagon Composites.

KahootKAHOT steg 8,9 prosent, til 73,10 kroner, på en euforisk kjøpsanbefaling fra Goldman Sachs. Det er ny all-time high for aksjen.

Norwegian falt mest under høy omsetning, ned 17,4 prosent til 0,65 kroner.

På makrofronten legges det frem tall på handelsbalansen tirsdag, og av viktige selskapsnyheter har Nordic Unmanned første handelsdag på Euronext Growth.

Dette skjer i dag - tirsdag

Makro:

Norge: Handelsbalanse november, kl. 08.00

Kina: Faste investeringer november, kl. 03.00

Kina: Industriproduksjon november, kl. 03.00

Kina: Detaljhandel november, kl. 03.00

Kina: Arbeidsledighet november, kl. 03.00

UK: Arbeidsledighet oktober, kl. 08.00

Frankrike: KPI november, kl. 08.45

Italia: KPI november, kl. 10.00

ØMU: Ledige stillinger 3. kv., kl. 11.00

USA: Empire manufacturing-indeks desember, kl. 14.30

USA: Importpriser november, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriproduksjon november, kl. 15.15

Annet:

Nordic Unmanned: Første handelsdag på Euronext Growth

Wilson: Ekskl. utbytte

ArcticZymes Technologies: Q&A ifm. Biotec BetaGlucans-salg, Teams/tlf kl. 08.30

Idex Biometrics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Otovo: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 16.00

Helse: DNB Nordic Healthcare-konferanse

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30