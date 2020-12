Rieber & Søn kjøper 12 millioner aksjer i Q-Free

Rieber & Søn har kjøpt drøyt 12 millioner aksjer i Q-Free til 4,70 kroner pr. aksje, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Etter transaksjonen eier selskapet 36,6 millioner aksjer i selskapet og sitter dermed på en eierandel tilsvarende 41,06 prosent av aksjene.

Som et resultat av transaksjonen har Rieber & Søn plikt til å by på de resterende aksjene i Q-Free i henhold til kapittel 6 i verdipapirloven. Rieber & Søn har til hensikt å gi et slikt bud innen en periode på fire uker, fastsatt i verdipapirloven, ifølge børsmeldingen.

Rieber & Søn er representert i styret gjennom Trond Valvik, som er styreleder i Q-Free.