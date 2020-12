Roger Berntsen: – Usikkerheten er stor på kort sikt

CORONAUTFORDRINGER: Analytiker Roger Berntsen minner om at store byer som New York og London opplever rekordhøy smitte i disse dager.

CORONAUTFORDRINGER: Analytiker Roger Berntsen minner om at store byer som New York og London opplever rekordhøy smitte i disse dager. Foto: Ivan Kverme

Mandag var det en blandet utvikling for amerikanske aksjer. Den brede S&P 500-indeksen falt 0,4 prosent, Dow Jones stengte ned 0,6 prosent mens teknologitunge Nasdaq steg 0,5 prosent.

Dow Jones satte ny all-time high intradag mandag, men engstelige investorer sørget likevel for børsnedgang på slutten av dagen.

Stor usikkerhet

«Store byer som New York og London opplever rekordhøy smitte i disse dager, noe som vil tvinge dem til å stenge ned aktiviteten ytterligere i tiden fremover. Med andre ord, for mange land og regioner er usikkerheten stor på kort sikt», skriver Roger Berntsen i tirsdagens rapport fra Nordnet.

På lengre sikt er ikke Berntsen like bekymret da utrullingen av flere effektive vaksiner (Pfizer og BioNTech først ut) vil hjelpe betydelig i kampen mot Covid-19-viruset. Det er også ventet at politikerne i USA omsider vil komme til enighet om en ny stimulansepakke til økonomien på over 900 milliarder dollar.

Mandag toppet Alexion Pharmaceuticals (+29,2 prosent) vinnerlisten etter monsterbud fra AstraZeneca (-7,8 prosent), mens oljerelaterte selskaper, med Occidental Petroleum (-8,2 prosent) i spissen, toppet taperlistene.

Berntsen minner om at oljeselskapene har steget solid den seneste måneden, godt hjulpet av høyere oljepriser.